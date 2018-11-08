У берегов Норвегии фрегат ВМФ столкнулся с танкером - видео

8 ноября 2018, 19:29

Боевой корабль наполовину затонул, нефтевоз получил незначительные повреждения.

Полузатонувший фрегат норвежских ВМС
Полузатонувший фрегат норвежских ВМС / Live Monitor/Twitter

Нефтяной танкер Sola TS и фрегат Военно-морских сил Норвегии "Хельге Ингстад" (HNoMS Helge Ingstad) столкнулись у западного побережья Норвегии.

Авария произошла в островном норвежском муниципалитете Эйгарден, сообщило РИА Новости. По данным полиции, семь человек пострадали, погибших в результате аварии нет, сообщает Reuters в четверг, 8 ноября.

Фрегат, столкнувшийся с нефтяным танкером, получил большую пробоину в правом борту и наполовину затонул. Видео опубликовано на странице Military Advisor в Twitter.

На кадрах видно, что корабль лежит на боку возле берега. Танкер отделался незначительными повреждениями.

Ранее, 30 октября, населенном пункте Росляково (Мурманская область, РФ) пошел на дно единственный плавучий док, на котором можно было починить последний российский авианосец − "Адмирал Кузнецов".

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" прославился в негативном смысле благодаря многочисленным авариям своих палубных истребителей во время плавания к берегам Сирии. Позднее западные эксперты признали этот боевой корабль одним из худших в истории.

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