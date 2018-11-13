Россию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии

На учениях НАТО не обошлось без хакеров из РФ / Reuters

В Министерстве обороны Норвегии сделали официальное заявление относительно сбоя в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

"Мы осведомлены, что помехи в период с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике", — заявили в норвежском военном ведомстве в комментарии агентству Associated Press.

Отмечается, что сбой не привел к каким-либо инцидентам.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работу системы GPS российские хакеры нарушили умышленно. Он добавил, что это стало должно стать предостережением для всех стран, которые участвуют в учениях НАТО.

Как известно, стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

Напомним, во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии российский разведывательный самолет Ту-142 на низкой высоте пролетел над американским штабным кораблем Mount Whitney.