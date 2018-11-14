"Какой смысл?": Москва опровергла обвинения во взломе системы GPS на учениях НАТО

14 ноября 2018, 01:16

В Кремле заявили, что специалисты НАТО прикрывают собственные недоработки.

Учения НАТО в Литве
В Москве заявили, что НАТО беспочвенно обвиняет Россию / Минобороны Литвы

В России ответили на обвинения Министерства обороны Норвегии о причастности российских военных к сбою системы навигации GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture."Делать такое нам попросту не было нужно. Какой смысл и конечный результат? Я считаю все эти обвинения беспочвенными", - цитирует Интерфакс члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

Первый заместитель главы комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов отметил, что сбой работы GPS - это "недостатки в технике и недоработки у военнослужащих" НАТО, а обвинения со стороны Норвегии - "очередная попытка демонизировать Россию".

Как известно, стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

Напомним, в Министерстве обороны Норвегии сделали официальное заявление относительно сбоя в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, обвинив российские спецслужбы.

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