Лавров угодил в конфузную ситуацию из-за Путина: опуликовано видео

Сергей Лавров / Reuters

В Сингапуре представители президента Халимы Якоб быстро оттеснили главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова вместе с российской делегацией − ради освобождения места в зале.

Об инциденте, случившимся во время визита в страну Владимира Путина, рассказал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал пропагандист под опубликованым роликом. Судя по кадрам, глава МИД РФ был озадачен. "Не конфуз, а должны знать свое место", - пишут в комментариях под видео.

Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.

Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лавров упал "на карачки" прямо на сцене.