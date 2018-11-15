Сокурсник Путина назвал условие, при котором США могут полноценно заняться Украиной

США могут полноценно заняться Украиной, если украинские чиновники прекратят воровать, полагает сокурсник Владимира Путина / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что для того, чтобы США полноценно занялись Украиной, украинские чиновники должны прекратить воровать так, будто война (на Донбассе — Ред.) все спишет.

В украинском государстве "воруют нахрапом, без берегов, как наркоман вкалывает лишнюю дозу, не думая, что она станет последней", рассказал эксперт в интервью "Гордону".

"Вы думаете, в Вашингтоне не знают, почему в Украине взрываются склады боеприпасов?! Знают это и многое другое", — отметил собеседник.

По его словам, "складывается парадоксальная ситуация, когда Путин по глупости делает все, чтобы Украина стала полноценной частью западного мира, но украинская "элита" делает все, чтобы этого не случилось". Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что РФ с помощью Донбасса и Крыма сделала Украину "калекой".