Сокурсник Путина назвал условие, при котором США могут полноценно заняться Украиной

15 ноября 2018, 13:16

В нашей стране воруют нахрапом, отметил бывший советский разведчик.

Сокурсник Владимира Путина полагает, что США могут полноценно заняться Украиной, если украинские чиновники прекратят воровать
США могут полноценно заняться Украиной, если украинские чиновники прекратят воровать, полагает сокурсник Владимира Путина / Reuters

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что для того, чтобы США полноценно занялись Украиной, украинские чиновники должны прекратить воровать так, будто война (на Донбассе — Ред.) все спишет.

В украинском государстве "воруют нахрапом, без берегов, как наркоман вкалывает лишнюю дозу, не думая, что она станет последней", рассказал эксперт в интервью "Гордону".

"Вы думаете, в Вашингтоне не знают, почему в Украине взрываются склады боеприпасов?! Знают это и многое другое", — отметил собеседник.

По его словам, "складывается парадоксальная ситуация, когда Путин по глупости делает все, чтобы Украина стала полноценной частью западного мира, но украинская "элита" делает все, чтобы этого не случилось". Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что РФ с помощью Донбасса и Крыма сделала Украину "калекой".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия война США воровство сокурсник Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:22
Опять платить. Над "Газпромом" нависла угроза нового многомиллиардного штрафа
14:12
Очень низкая эффективность: в МВФ оценили борьбу с коррупцией в Украине Видео
14:05
Психолог рассказала, что делать в расстроенных чувствах Видео
14:03
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес
13:56
Выступивший против УПЦ МП митрополит рассказал об угрозах со стороны архиереев
13:44
Снайпера "Омеги" задержали за убийство активиста на Майдане в 2014 году – СМИ Видео
13:16
Сокурсник Путина назвал условие, при котором США могут полноценно заняться Украиной Видео
13:11
"Выборы" в ОРДЛО и смена власти в Киеве: Путин озвучил новые обвинения против украинских властей Видео
13:04
Скандал вокруг "Миротворца": ФРГ жаждет мести, эксперты оценивают шансы на закрытие Видео
13:03
Рабинович отказался от участия в президентских выборах
13:02
"Вместе мы переживем эту боль": после смерти солиста группа "Нэнси" обратилась к фанатам
12:52
В бунтующую из-за отсутствия отопления Смелу направили дополнительные отряды полиции
12:37
Атака с "коктейлями Молотова" на Андреевскую церковь: стало известно о пострадавших Видео
12:35
"Еще не начала петь, а я уже разрыдалась": Сеть поразил клип Могилевской про Кузьму Видео
12:25
"Мужики с эрекцией поздравляют женщин": Червоненко высказался об отмене 8 Марта Видео
12:21
"Попачеллендж": Девушки в Сети массово показывают задницы в рамках нового флешмоба Видео
11:55
"Дождь, снег, гололед": синоптик предупредила, где в Украине будет самая сложная погода Видео
11:46
Путин хочет унизить украинцев на бис мнение
11:45
"Отвалите от нашей семьи": Валерий Мелазде резко ответил хейтерам супруги
11:40
В Раде раскритиковали правки Оппоблока в законе "О концессии"
11:25
СМИ узнали, почему "керченского стрелка" Рослякова до сих пор не похоронили Видео
11:14
Порошенко сдулся, или Краткие выводы из свежих президентских рейтингов мнение
11:08
"Все взять и поделить": В МВД и Минобороны придумали, как потратить деньги "Януковича"
11:08
"Сатанинский день": что нельзя делать 15 ноября
11:08
17 признаков путинизма мнение
11:00
"Как на трассе": Ани Лорак разнесли за экстремально короткое платье Видео
10:58
В Украине есть две позиции насчет решения проблемы Донбасса — социолог Видео
10:36
Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине
10:34
"Забаненный" в Украине блогер из России признался в обожании украинцев
10:33
Чуда не будет: почему любой следующий президент будет еще хуже мнение
10:14
"Переобуться не успел": звезда ''Дизель Шоу'' снова попала в аварию Видео
09:58
ДТП и гибель украинского чемпиона: названы травмы выжившего спортсмена Видео
09:57
Девушка дня Instagram: модель, которая идеально смотрится в бикини, Натали Розер Фото
09:51
"Боюсь этого пи*деца": Российский комик рассказал о будущем РФ
09:48
"Намоленное место, захотели ТЦ построить": стали известны первые детали о попытке пожога Андреевской церкви Видео
09:23
Создание единой церкви в Украине: религиовед спрогнозировал судьбу УПЦ МП Видео
09:22
Поганая молодежь. В Киеве подростки распыляли газ и снимали на видео Видео
09:12
Как весёлый Чипполино обманул борцов с коммунизмом мнение
08:57
Стало известно, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество Видео
08:53
"Военно-ролевые игры": в Молдове "повязали" связанную с "Л/ДНР" группировку Фото
08:37
"Лучше не сталкиваться с мусульманами!": Анастасия Волочкова покрасовалась в необычном наряде Фото Видео
08:35
"Гораздо более драконовский": США готовят новый санкционный удар по РФ
08:10
Народный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снег Видео
07:50
Снежный коллапс: стало известно, сколько ДТП случилось в Украине 14 ноября Видео
07:25
"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье Фото Видео
07:14
Вахтанг Кіпіані: Якщо Кубань приєднати до України, Донецьк нам здаватиметься Тернополем
06:56
Два унижения Порошенко мнение
06:35
Поколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 году
06:13
"Ух, как горячо": экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото
05:54
Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять