Гей-скандал в РПЦ: настоятель храма на Кубани домогался молодого алтарника

Игумен Юрий (Пальчиков) / kalininskaya.cerkov.ru

В России настоятеля храма в станице Кущевская Ейской епархии (Краснодарский край) 44-летнего игумена Юрия (Пальчикова) обвинили в сексуальных домогательствах к своему молодому алтарнику (помощнику во время богослужения в храме) - 20-летнему Даниилу Федотову.

При этом потерпевший записал один из разговоров с игуменом, во время которого настоятель храма недвусмысленно дает понять парню о своих симпатиях к нему, а также откровенничает о возможности "залезть в штаны".

Федотов обратился в церковный суд с жалобой на домогательства со стороны священника, с которым ему приходилось общаться через WhatsApp по церковным делам.

Кроме того, игумен неоднократно приглашал парня к себе домой "на чай", причем Даниил жил в доме при храме, куда у настоятеля был свободный доступ, пишет info24.ru.

Отмечается, что после того, как молодой человек придал гласности факты домогательства со стороны настоятеля храма игумен Юрий стал угрожать Даниилу своими связями в правоохранительных органах, а его двоюродный брат избил юношу.

При этом в пресс-службе Ейской епархии обвинения в адрес игумена назвали сфабрикованными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Мальте священник проехался на Porsche, запряженном детьми.