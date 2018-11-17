Гей-скандал в РПЦ: настоятель храма на Кубани домогался молодого алтарника

17 ноября 2018, 06:15

Потерпевший записал один из разговоров с игуменом.

Игумен Юрий (Пальчиков)
Игумен Юрий (Пальчиков) / kalininskaya.cerkov.ru

В России настоятеля храма в станице Кущевская Ейской епархии (Краснодарский край) 44-летнего игумена Юрия (Пальчикова) обвинили в сексуальных домогательствах к своему молодому алтарнику (помощнику во время богослужения в храме) - 20-летнему Даниилу Федотову.

При этом потерпевший записал один из разговоров с игуменом, во время которого настоятель храма недвусмысленно дает понять парню о своих симпатиях к нему, а также откровенничает о возможности "залезть в штаны".

Федотов обратился в церковный суд с жалобой на домогательства со стороны священника, с которым ему приходилось общаться через WhatsApp по церковным делам.

Кроме того, игумен неоднократно приглашал парня к себе домой "на чай", причем Даниил жил в доме при храме, куда у настоятеля был свободный доступ, пишет info24.ru.

Отмечается, что после того, как молодой человек придал гласности факты домогательства со стороны настоятеля храма игумен Юрий стал угрожать Даниилу своими связями в правоохранительных органах, а его двоюродный брат избил юношу.

При этом в пресс-службе Ейской епархии обвинения в адрес игумена назвали сфабрикованными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Мальте священник проехался на Porsche, запряженном детьми.

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Кубань РПЦ домогательства
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