Кони привередливые. Священник проехался на Porsche, запряженном детьми

Свяшенник, дети и Porsche / скриншот из видео

На Гоцо, одном из островов Мальтийской гряды, местный священнослужитель проехался на элитном автомобиле Porsche Boxster, в который были запряжены десятки детей.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Guidememalta. Согласно обнародованным данным, 47-летний Джон Султана получил пост протоиерея и решил устроить праздник по этому поводу. На видео четко видно, как дети, празднично одетые, тянут прикрепленные к Porsche тросы.

По словам местных чиновников, в некоторых деревнях острова существует традиция отмечать таким образом назначение новых приходских священников – некогда они тягали кареты, а теперь, по-понятным причинам, переключились на автомобили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в африканском озере крокодил-каннибал убил священника.