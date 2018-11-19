"Неожиданный удар": СМИ рассказали о новой военной стратегии Китая

19 ноября 2018, 10:22

Смена стратегии вызвана, в первую очередь, ростом военных технологий и расширением сферы влияния.

Армия Китая / hyser.com.ua

Армия Китая (НОАК) переходит к новой военной стратегии - на смену "оборонительной войне" приходит "упреждающее планирование".

Как пишет South China Morning Post, смена стратегии вызвана, в первую очередь, ростом военных технологий и расширением сферы влияния на фоне возрастающей напряженности в отношениях с США.

Значимым аспектам новой стратегии Пекина становится обеспечение более тесного сотрудничества сухопутных и военно-воздушных сил, а также развитие кибервооружения.

"Во время будущих столкновений сухопутным войскам, возможно, придется сражаться на островах или высоко в горах, что требует улучшения уровня сотрудничества с другими видами вооруженных сил", – приводит издание мнение военного эксперта Суна Чжунпина.

Особое внимание, как отмечается, Китай уделяет стратегии "упреждающего планирования", которая, как предполагается, позволит Пекину нанести неожиданный удар по противнику.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.

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США Китай Пекин
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