Путина свергнут не олигархи и санкции, а школьники и студенты - эксперт

"Путин вор" - все чаще красуется на досках российских школ и универов

Российский флешмоб "Путин – вор", распространившийся среди студентов, только начало изменения России; именно молодое поколение россиян свергнет Путина, а не санкции и кремлевские олигархи.

"Потому что я верю в передовые технологии. Я верю в то, что интернет, социальные медиа и все остальные пробьют любую броню КГБ, ФСБ, ГРУ и т.д. Потому что пришло такое время. Все требуют изменений. Мир ожидает изменений", – заявила в эфире ObozTV эксперт-международник Ирина Верещук. По её словам, именно благодаря современным детям у России еще есть шанс.

На сегодняшний день, отмечает Верещук, Путин и режим не могут монополизировать право на информацию, и это их в конце концов погубит.

"И РФ обязательно станет богатым государством и будет уважать своих соседей. Но в какой форме и когда – это уже вопрос не к нам", – подытожила международник.

Напомним, школьники и студенты из России устроили массовый антипутинский челлендж после того, как 12 ноября в школе номер 20 поселка Таежный (Красноярский край) один из учеников написал на доске "Путин - вор", из-за чего учитель истории и обществознания Евдокия Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный проступок могли расстрелять.