Путина свергнут не олигархи и санкции, а школьники и студенты - эксперт

Челлендж "Путин - вор" только первый признак недовольства молодого поколения россиян.
Российский флешмоб "Путин – вор", распространившийся среди студентов, только начало изменения России; именно молодое поколение россиян свергнет Путина, а не санкции и кремлевские олигархи.
"Потому что я верю в передовые технологии. Я верю в то, что интернет, социальные медиа и все остальные пробьют любую броню КГБ, ФСБ, ГРУ и т.д. Потому что пришло такое время. Все требуют изменений. Мир ожидает изменений", – заявила в эфире ObozTV эксперт-международник Ирина Верещук. По её словам, именно благодаря современным детям у России еще есть шанс.
На сегодняшний день, отмечает Верещук, Путин и режим не могут монополизировать право на информацию, и это их в конце концов погубит.
"И РФ обязательно станет богатым государством и будет уважать своих соседей. Но в какой форме и когда – это уже вопрос не к нам", – подытожила международник.
Напомним, школьники и студенты из России устроили массовый антипутинский челлендж после того, как 12 ноября в школе номер 20 поселка Таежный (Красноярский край) один из учеников написал на доске "Путин - вор", из-за чего учитель истории и обществознания Евдокия Ковалева отчитала подростков: грозила полицией, телохранителями Путина и вспоминала времена, когда за подобный проступок могли расстрелять.