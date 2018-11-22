В России назвали назначение Марчука переговорщиком "новым импульсом"

Евгений Марчук вызвал симпатии у российской стороны / УНИАН

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оптимистично настроен в связи с назначением бывшего министра обороны Украины Евгения Марчука представителем на переговорах в Минке.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", - цитирует Грызлова РИА Новости.

Напомним, 2 ноября из состава переговорной группы в Минске вышел экс-президент Леонид Кучма.

Как ранее сообщалось, 22 ноября на место представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе официально назначен Евгений Марчук.