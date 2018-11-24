В ЕС предупредили: Россия угрожает еще одной европейской стране

В Чехии опасаются российской угрозы / uapress.info

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек заявил о том, что Россия представляет опасность для Чехии и Евросоюза.

Он считает, что Российская Федерация становится все более ассертивной – "распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами", сообщает radio.cz.

"Для Чехии, а также других государств Европейского Союза действительно представляет риск", – заявил Петршичек.

По его мнению, "нельзя сидеть сложа руки и ждать", страна должна улучшить свою подготовленность к противостояниям угрозам.

Глава МИД Чехии также призвал углублять стратегическую коммуникацию и укреплять способность бороться с дезинформацией в рамках всего ЕС.

Напомним, ранее Украина и Латвия договорилась о координировании своих позиций по противодействию гибридным угрозам от Российской Федерации.