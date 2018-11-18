Премьер Чехии обсудил с сыном его "похищение" и вывоз в Крым

18 ноября 2018, 22:46

Чиновник заявил, что пресса использовала его наследника в своих целях.

Бабиш рассказал, что нашел взаимопонимание с сыном / Фото: Facebook/Andrej Babiš

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш осуществил визит в Швейцарию, где встретился с бывшей женой и сыном от первого брака, который ранее заявлял, что отец незаконно вывез его в Крым.

"Они уже поняли, как пресса использовала их. Что журналисты пытаются использовать моего больного сына и настроить его против меня", - написал он в Facebook.

Все сообщения в СМИ Бабиш назвал ложью. Он сообщил, что провел с родственниками пять часов, а с сыном играл в шахматы.

О том, что в 2017 году сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего против воливывезли в аннексированный Крым, стало известно лишь в ноябре этого года. Сообщалось, что его прятали на полуострове от громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Сам чешский премьер заявил, что его сын "душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии".

Позже на митинги в Праге вышли тысячи людей, требуя отставки премьера.

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Крым сын скандал Чехия Бабиш
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