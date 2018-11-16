"Успокою вашего ребенка": тысячи людей требуют отставки чешского премьера из-за отправки сына в Крым

16 ноября 2018, 12:39

Как показывают митинги в Праге, общественность не поверила оправданиям чиновника.

Митинг за отставку премьера Чехии Андрея Бабиша
Митинг за отставку премьера Чехии Андрея Бабиша / Reuters

В Чехии набирает скандал вокруг путешествия сына премьер-министра Андрея Бабиша в аннексированной Россией Крым. Люди требуют отставки чиновника. На митинги вышли уже тысячи людей.

О том, что в 2017 году сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего против воли вывезли в аннексированный Крым, стало известно лишь в ноябре этого года. Сообщалось, что его прятали на полуострове от громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Сам чешский премьер заявил, что его сын "душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии".

Однако, как показывают митинги в Праге, общественность не поверила оправданиям своего премьера. Как Novinky, люди вышли на митинг с плакатами "Andrej do krimu", перевести которые можно и как призыв привлечь Бабиша к уголовной ответственности, и как намек на "крымский" скандал с его сыном.

На одном из плакатов даже есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".

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Крым отставка Чехия Бабиш
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