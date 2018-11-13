"Он душевнобольной": премьер Чехии прокомментировал "крымское похищение" его сына

Андрей Бабиш / vlada.cz

Информация о том, что сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша насильственно вывозили в Крым, является недостоверной.

Как заявил сам чешский премьер, сообщение о "похищении" его сына не соответствует действительности.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии", - написал Бабиш в sms-комментарии чешскому изданию Novinky.

Он добавил, что сына никто не похищал и он добровольно покинул Чехию.

"Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику", - подчеркнул чешский премьер.

Отметим, что Чехии всерьез отреагировали на новость о том, что сына Бабиша якобы насильственно вывозили в Крым.

При этом глава Социал-демократической партии, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек подчеркнул серьезность сложившейся ситуации и не исключил выхода своей партии из коалиции.

"Мы будем разбираться с этой ситуацией. Я поддерживаю контакт с премьер-министром, завтра проведем собрание коалиции. Мы будем требовать четких и конкретных ответов. Я не могу исключать каких-либо шагов и не могу прогнозировать, что будет с коалиционным правительством", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия отказалась от приема беженцев из-за наплыва людей из Украины.