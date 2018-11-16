В Чехии полиция намерена наказать сына премьера за "крымский скандал"

16 ноября 2018, 20:24

Стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконное пересечение украинской границы.

У сына чешского чиновника из Крыма остались даже фото на память / Фото: Facebook/Андрей Бабиш

В Чехии правоохранительные органы возбудили уголовное производство в отношении сына премьер-министра республики Андрея Бабиша-младшего, который обвиняется в нарушении законов Украины при пересечении границы с аннексированным Крымом.

"Полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в иностранную страну", - цитирует председателя краевого управления Яна Птачека чешское издание Idnes.

Правоохранители пока не могут связаться с Бабишом-младшим, поскольку он сейчас скрывается в Швейцарии, где он уже давно проживает, а разрешение на международный арест пока отсутствует.

По словам Птачека, в ходе полицейской проверки слов Бабиша-младшего выяснилось, что в его похищении и насильственном удержании в Крыму состав преступления обнаружить не удалось.

В то же время его отец, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что общается с сыном и рассматривает возможную встречу с ним.

О том, что в 2017 году сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего против воли вывезли в аннексированный Крым, стало известно лишь в ноябре этого года. Сообщалось, что его прятали на полуострове от громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Сам чешский премьер заявил, что его сын "душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии".

Позже на митинги в Праге вышли тысячи людей, требуя отставки премьера.

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