Россия заявила, что НАТО стягивает войска к ее границам

Российская армия встревожена / Минобороны РФ

Североатлантический Альянс концентрирует войска в приграничных с Россией странах, прикрываясь проведением военных учений, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передает РИА Новости.

"Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах", - заявил он.

Также он заявил, что наращивание сил происходит у тех стран Альянса, которые якобы очень многим обязаны России.

"За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу", - заметил Фомин.

Напомним, в Министерстве обороны Норвегии сделали официальное заявление относительно сбоя в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, обвинив российские спецслужбы. А еще во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии российский разведывательный самолет Ту-142 на низкой высоте пролетел над американским штабным кораблем Mount Whitney.