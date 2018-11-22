НАТО поблагодарило Россию за помощь в учениях

22 ноября 2018, 21:34

Попытки России помешать учениям помогли НАТО отработать ряд задач.

учения НАТО
Учения НАТО в Норвегии прошли прекрасно / фото Александра Гольца

Пытаясь создать препятствия в работе GPS-оборудования во время учений НАТО Trident Juncture 2018, Россия лишь помогла союзникам улучшить свои навыки.

"Представители командного состава учений сказали, что ожидали подобных действий от России. По их словам, это позволило лучше потренироваться, так как попытки россиян в режиме реального времени вмешаться в обучение дали наших ребят - лучший способ понять, что следует делать в таких случаях, и отреагировать", - заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает Укринформ.

Напомним, в Министерстве обороны Норвегии сделали официальное заявление относительно сбоя в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, обвинив российские спецслужбы.

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Россия НАТО учения вмешательство
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