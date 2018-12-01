Мужчина попытался перевезти в Украину десятки ампул с ядом опасной змеи

Гюрза / Wikimedia

В аэропорту столицы Казахстана Астаны пограничники задержали 59-летнего мужчину с 64 ампулами яда гюрзы.

Как сообщила пресс-служба Погранслужбы КНБ Казахстана, мужчина направлялся в Киев.

Гюрза - одна из самых опасных змей и самый крупный представитель семейства гадюковых в фауне бывшего СССР. Яд гюрзы обладает сильным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры.

Напомним, 30 ноября, президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны ввели запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Такие меры, по его словам, нужны для того, чтобы Москва "не формировала в Украине отряды "частных армий".