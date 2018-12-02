В России вышел на испытания первый "Борей-А"

АПЛ типа "Борей-А" / ЗВезда

В РФ вышел в море на заводские ходовые испытания головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир" 28 ноября 2018 года вышел в море на заводские ходовые испытания.

Подводный крейсер был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. Минобороны РФ планирует полностью ввести корабль в строй в 2019 году.

"Князь Владимир" - первая из субмарин этого проекта. В Северодвинске достраивают еще 4 АПРКСН - "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский".

При этом стало известно, что в государственную программу вооружения на 2018-2027 годы включена постройка еще двух "Бореев" проекта 955А. Планируется, что эти два корабли будут заложены в 2024 году, а в строй вступят в 2028 году, что доведет общее количество "Бореев" в составе российского флота до 10.

"Борей-А" - "Князь Владимир" / Википедия

Также не исключается, что после 2027 года строительство субмарин данного проекта будет продолжено.

Подводные лодки проекта "Борей-А" являются логическим развитием проекта "Борей"; в составе российского флота имеется три АПЛ этого типа - "Владимир Мономах", "Юрий Долгорукий", "Александр Невский".

Тем временем американские военные самолеты получили возможность обнаруживать до этого невидимые для них российские субмарины.