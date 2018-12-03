Невыносимая тяжесть зрады. "Книга рекордов Гиннесса" назвала Севастополь "российским": опубликовало фото

"Книга рекордов Гиннеса" / Verdict

Представители легендарной "Книги рекордов Гиннесса" выдали гражданину Беларуси сертификат, в котором аннексированный Севастополь указан как территория Российской Федерации.

Электронная копия сертификата была опубликована на официальном портале издания.

Белорус Александр Бендиков ранее установил в Севастополе мировой рекорд по балансировке предметов, сумев удержать на одном гвозде еще 349 гвоздей. "Это достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу", − уточняется в тексте

В сертификате "Книги рекордов Гиннеса", который получил Бендиков, местом установления рекорда указано "Sevastopol. Russian Federation".

Напомним, ранее проект OpenStreetMap попал в скандал из-за карты с "отрезанным" Крымом, а телеканал NewsOne и вовсе проказал в эфире карту Украины без аннексированного полуострова.