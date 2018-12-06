"Эту историю не мы начинали": Медведев прокомментировал войну санкций с Украиной

6 декабря 2018, 13:19

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил официальный Киев в том, что они развязали войну санкций.

Медведев
Дмитрий Медведев / Reuters

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Украины в развязывании санкционной войны.

Такое мнение он высказал в интервью представителям российских СМИ.

"Насколько будут действовать санкции мы не знаем. Эту историю не мы начинали. При этом наш товарооборот с Украиной упал", − сказал Медведев.

Кроме того, российский премьер заявил о том, что не знает, как долго продлятся недавно введенные санкции РФ против Украины.

"Для Украины мы остаемся крупнейшим торговым партнером. Мы не заинтересованы, чтобы это противостояние было бесконечным, однако если наши партнеры примут такое решение", − подытожил Медведев.

Напомним, Медведев запустил санкционный процесс против Украины 1 ноября нынешнего года.

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Россия санкции Украина война премьер-министр Дмитрий Медведев
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