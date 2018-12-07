В США пригрозили "военной силой" в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе

Захваченные украинские корабли / Reuters

Международное сообщество должно дать четкий ответ на агрессию России в Керченском проливе, заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

"Нам следует ответить и своими действиями - не только санкциями - дать понять, что это неприемлемое поведение. Что если оно не прекратится, наказание России будет больше", - подчеркнул он в интервью изданию Апостроф.

Он отметил, что США рассматривают различные шаги, в том числе обсуждались возможности санкций по "Северному потоку-2", а также по любым грузам, которые идут с российской стороны Азовского моря.

"Однако рассматривают и военную силу, общую миссию НАТО (а США, конечно, является членом НАТО) и ЕС по установлению фактов, предоставление Украине нового оборудования, которое улучшит способность вашей страны обороняться. Говорят о противокорабельных ракетах, морской радиолокационной системе, патрульных катерах.

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Также НАТО может проводить совместные с Украиной учения в Черном море, имеется размещение дополнительных военно-морских сил НАТО в Черном море... Итак, сейчас обсуждают множество вариантов", - добавил Тейлор.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.