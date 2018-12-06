Умер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар / Reuters

На 89-м году жизни скончался Жан-Люк Годар - франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер и сценарист, стоявший у истоков французской Новой волны в кинематографе.

В октябре Жан-Люк Годар отказался посетить Россию из-за Олега Сенцова.

Режиссера пригласили в "Эрмитаж", однако он направил письмо руководству музея, в котором поблагодарил за приглашение, но отказался его принять из-за ситуации вокруг украинского кинорежиссера.

Жан-Люк Годар снял фильмы "На последнем дыхании", "Женщина есть женщина", "Карабинеры" и др. Всего Годар за свою карьеру снял более 70 фильмов.

Режиссер был награжден целым рядом премий и призов, включая "Золотой медведь" в 1965 году, "Золотой лев" в 1983 году, почетный "Оскар" в 2011 году.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец, Поль Годар, был врачом, а мать Одиль была родом из семьи швейцарских банкиров.

В 1949 году поступил в Сорбонну и некоторое время изучал там антропологию. В 1954 году дебютировал как кинорежиссер короткометражным фильмом "Операция бетон".

В 1960 году выходит его первый полнометражный фильм "На последнем дыхании", ознаменовавший собой появление так называемой Новой волны в кинематографе.