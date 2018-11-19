Знаменитый французский режиссер отказался приехать в Россию из-за Сенцова

Жан-Люк Годар / Reuters

Известный французский режиссер Жан-Люк Годар отказался посетить Россию из-за Олега Сенцова.

Как сообщает AFP, Годара пригласил "Эрмитаж", однако режиссер направил письмо руководству музея, в котором поблагодарил за приглашение, но отказался его принять из-за ситуации вокруг украинского кинорежиссера.

Отмечается, что Годар, как и другие деятели культуры, подписывал письма в защиту Сенцова.

Жан-Люк Годар - франко-швейцарский кинорежиссер и кинопродюсер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. Снял фильмы "На последнем дыхании", "Женщина есть женщина", "Карабинеры" и др.

Напомним, в конце октября, Европарламент присудил Олегу Сенцову премию им. Сахарова "За свободу мысли".

Ранее Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку режиссер держал 145 дней.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.