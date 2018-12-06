"Путинская Россия живет ложью": эксперт сказал, чем РФ "кормит до отвала" всю Землю

В стране ложь — самый популярный товар, полагает социолог.
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что главным экспортным товаром Российской Федерации стала ложь, РФ при президенте Владимире Путина живет неправдой и кормит ею до отвала всю Землю.
В России ложь является самым популярным товаром, написал эксперт в Facebook, комментируя слова Дмитрия Медведева, что "России самим небом предназначено кормить всю планету".
"Ложь в наше время не только самый популярный внутри России, но и главный ее экспортный товар. Рожь (хлеб насущный) всегда у нас в дефиците, а лжи — завались. Путинская Россия живет ложью и кормит ею до отвала все планету", — отметил аналитик.
Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что у агитпропа (сокращение от слов агитация и пропаганда) Владимира Путина есть две пропагандистские версии войны против Украины — для "безусловно тупых" и для условно "умных".