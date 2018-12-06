"Путинская Россия живет ложью": эксперт сказал, чем РФ "кормит до отвала" всю Землю

Россия ложью кормит до отвала всю планету, сообщил эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что главным экспортным товаром Российской Федерации стала ложь, РФ при президенте Владимире Путина живет неправдой и кормит ею до отвала всю Землю.

В России ложь является самым популярным товаром, написал эксперт в Facebook, комментируя слова Дмитрия Медведева, что "России самим небом предназначено кормить всю планету".

"Ложь в наше время не только самый популярный внутри России, но и главный ее экспортный товар. Рожь (хлеб насущный) всегда у нас в дефиците, а лжи — завались. Путинская Россия живет ложью и кормит ею до отвала все планету", — отметил аналитик.

Россия ложью кормит до отвала всю планету, сообщил эксперт / Скриншот с facebook.com/Игорь Эйдман

Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что у агитпропа (сокращение от слов агитация и пропаганда) Владимира Путина есть две пропагандистские версии войны против Украины — для "безусловно тупых" и для условно "умных".