"Слава украинцам": в Польше сорвали концерт хора армии РФ

8 декабря 2018, 15:07

Активисты Рафал Сушек и Михал Войцещчук поднялись на сцену с транспарантами.

В Польше сорвали концерт хора армии РФ / Скриншот

В польском городе Быдгощ активисты сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Активисты Рафал Сушек и Михал Войцещчук поднялись на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм - вон за Дон", "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу", а также выкрикивали "Лапы прочь от Украины".

Как сообщает издание OKO.press, активисты прервали концерт, когда ансамбль российской армии исполнял песню "Священная война".

Кроме того, один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского.

Напомним, в декабре 2016 года российский Ту-154 потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова.

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Россия концерт армия Польша хор
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