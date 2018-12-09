У Путина ответили на жалобы Порошенко о нежелании с ним разговаривать

Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание.

Таким образом путинский секретарь ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что его попытки поговорить с российским президентом не находят ответа.

"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание", - сказал Песков в эфире росТВ.

Напомним, ранее Путин заявил о том, что отказывается разговаривать с Порошенко из-за того, что "не хочет принимать участие в избирательной кампании украинского президента".