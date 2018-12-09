"Появилось настоящее занятие": российский журналист пояснил мелькание дочери Путина на росТВ

Екатерина Тихонова уже не танцовщица, а известный ученый / Скриншот из видео

Российский журналист и телеведущий Павел Лобков заявил, что на телевидении снова показали дочь Владимира Путина Екатерину Тихонову, чтобы продемонстрировать, что она владеет не только мастерством акробатического рок-н-ролла, но и является ученой.

"Тихонова, предполагаемая дочь Путина, теперь – нейробиолог. Я поговорил с четырьмя источниками, которые знакомы с ее исследованиями, и вот что они говорят: это рутинные работы, это снятие и расшифровки энцефалограмм, то есть токов, которые возникают на поверхности черепа при работе головного мозга", - сказал он в эфире телеканала Дождь.

По словам Лобкова, данная наука в России находится в запустении, однако важно было показать не технологический прорыв, а сам факт серьезной деятельности наследницы главы Кремля.

"С научной стороны все это – предания старины глубокой, тут никакого прорыва нет. Здесь важна не научная новизна, а публичная фиксация факта, что у Екатерины Тихоновой, кроме акробатического рок-н-ролла и новой прически, появилось настоящее занятие. А то раньше все как-то было туманно – технологическая долина МГУ, координация интеллектуальных резервов с миллионными вливаниями, а тут даже модное слово "синергия", - считает телеведущий.

Журналист добавил, что такими научными разработками стартаперы из Германии более успешно занимаются в гаражах, нежели российские ученые в лабораториях.4

Напомним, в эфире российского телевидения показали интервью с руководителем НИР "Инопрактика" Екатериной Тихоновой, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее западные СМИ узнали, что дочь Путина владеет состоянием в миллиарды долларов.

Кроме того, Reuters сообщал о свадьбе Тихоновой и Шамалова, которая произошла в 2013 году. А в январе 2018 года Bloomberg сообщил, что они развелись.