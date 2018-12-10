Нардеп сказал, кто в России может уничтожить Путина

В России Владимира Путина может уничтожить окружение и население, сказал нардеп / Reuters

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что в Российской Федерации есть два сегмента общества, которые способны заставить президента Владимира Путина развернуться.

Главу РФ может физически уничтожить его ближайшее окружение и население страны, рассказал политик в эфире крымскотатарского телеканала АТР.

"Есть ... два сегмента российского общества, которые способны, скажем так, заставить Путина развернуться, а если он не согласится, тогда они могут его просто абсолютно физически уничтожить", — отметил политик.

По словам собеседника, российского лидера способно ликвидировать его бизнес-окружение, которому уже страшно терять десятки и десятки долларов, сконцентрированных в их руках.

Читайте такжеСавченко рассказала о боли Путина"...российское население способно подняться на бунт, когда оно уже само… попадет в такие невыносимые условия для существования, то есть это должен быть бунт таких ну крайне недовольных своим правительством...", — заявил Чубаров.

Ранее публицист, журналист Виталий Портников выразил мнение, что задача Владимира Путина — давать населению России не хлеб, а "зрелище с беспрекословной и жесткой защитой суверенитета" страны.