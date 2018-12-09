"Населению — зрелища": журналист назвал необычную задачу Путина по России

В России задача Владимира Путина — давать населению не хлеб, а зрелища, полагает журналист / Reuters

Публицист, журналист Виталий Портников считает, что задача президента Российской Федерации Владимира Путина — давать населению не хлеб, а "зрелище с беспрекословной и жесткой защитой суверенитета" страны.

Глава РФ мог задумываться о последствиях агрессии в Керченском проливе, но для него защита суверенитета государства в тех границах, которые ею завоеваны, является более важной проблемой, чем любые другие проблемы, рассказал аналитик в интервью After Empire.

По словам собеседника, российский лидер "во многом политически прав, потому что он имеет дело с населением, которое ценит саму защиту этого суверенитета в завоеванных границах, больше чем собственное благосостояние, чем благополучие, чем демократию, чем нормальные отношения с соседними странами, чем вообще нормальные отношения с миром".

Читайте такжеБольшая война Украины и России совсем близко — Шендерович"Значит его задача — давать населению не хлеб, а зрелище, зрелище с беспрекословной и жесткой защитой государственного суверенитета Российской Федерации", — заявил журналист.

"И мне кажется, что пока Путин или другой российский президент, будет совмещать эту защиту государственного суверенитета вплоть до активных военных действий на любой территории с поддержанием благополучия жителей Москвы, ну и возможно Московской области, такой режим прочен и может существовать, как говорится, до последнего русского. Он может рискнуть даже тем, что россияне будут голодать", — сказал Портников.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке нашей страны в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.