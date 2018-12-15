Радостный день в аду: политолог рассказал, что будет с РФ после смерти Путина

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

В России нет четко определенной системы престолонаследия, поэтому в случае смерти президента РФ Владимира Путина в борьбу за всласть вступят сразу несколько тиранов "помельче", что ослабит Москву.

Такое мнение высказал политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил в чате на Главреде.

"В России режим подобен сталинскому по своей ментальности. Но нет одной ключевой части - четко определенной системы престолонаследия. Поэтому вероятность простой передачи власти от одного тирана другому крайне мала. Если бы это произошло, то наследник выстраивал бы свой культ личности на плечах предшественника, включая размещение гроба Путина в Мавзолее. Так уже было после смерти Сталина. Но я предполагаю, что после радостного дня в аду в России будет довольно жесткое противостояние целого ряда новых сатрапов и сатрапиков", - считает Чорновил.

По словам эксперта, в борбе за власть они ослабят страну, что сыграет на руку Украине.

"Они будут уничтожать друг друга, реально ослабят свою страну (вот где шанс для нас), а еще побегут в США и ЕС получать поддержку против конкурентов. В таких условиях лучшей технологией будет возложить всю ответственность на шизоида Путина и публично вытереть о него ноги", - заключил он.

Ранее поисковая система Яндекс в ответ на запрос "Петр Порошенко" начала выдавать информационную справку "Википедии" об украинском президенте, в которой указана дата его смерти - 11 декабря 2018 года.