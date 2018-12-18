Легендарная актриса и звезда "Трех мушкетеров" тяжело заболела и впала в нищету

Маргарита Терехова в роли миледи Винтер / кадр из х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"

Легендарная советская и российская актриса, звезда фильмов "Зеркало" и "Д'Артаньян и три мушкетера" Маргарита Терехова в последние годы оказалась прикована к постели и впала в страшную нужду.

Такое сообщение опубликовали российские СМИ со ссылкой на детей актрисы – Александра и Анну. По их словам, Терехова с 2008-го страдает от тяжелого недуга − болезнь Альцгеймера.

"Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует", − сказал сын актрисы. Дети Тереховой добавили, что на лечение и восстановление актрисы требуется внушительная сумма денег, почему и они были вынуждены предать всю ситуацию огласке и попросить материальной помощи от ее фанатов.

Маргарита Терехова в наши дни / "МК"

Напомним, ранее сообщалось о том, что российской артистке отрезали голову во время операции.