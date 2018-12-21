Песков заявил о намерениях России поддерживать Донбасс

Песков утверждает, что Россия выплачивает пенсии и соцпомощь жителям Донбасса / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил планы России по финансовой поддержке жителей оккупированных территорий Донбасса.

"России несмотря ни на что придется поддерживать всеми доступными средствами народ Донбасса, который был отвергнут собственной страной, отвергнут собственной родиной", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра", сообщает Интерфакс.

Песков уверяет, что жители Донбасса не получают с территории Украины пенсии, социальные выплаты и лекарственные препараты.

"Это делает РФ. Она будет продолжать оказывать эту поддержку", - заявил спикер Владимира Путина.

Напомним, в Москве президент страны Владимир Путин дал традиционную пресс-конференцию, он ответил на вопросы о ситуации в стране, а также высказался о конфликте на Донбассе, инциденте в Керченском проливе и создании в Украине единой православной церкви.