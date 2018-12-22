Правительство США приостановило работу

США / Reuters

С 0.00 часов североамериканского восточного времени (8.00 по Киеву) в субботу, 22 декабря, правительство США перешло на работу в сокращенном режиме.

Как сообщает NBC, его бюджет не принят из-за споров вокруг финансирования стены на границе с Мексикой.

"Федеральное правительство частично прекращает работу из-за отсутствия договорённости по финансированию пограничной стены", - указывает телеканал.

С этого момента Госдепартамент, Министерства внутренней безопасности, юстиции, сельского хозяйства, транспорта и ряд других ведомств переходят на сокращенный режим финансирования, часть их сотрудников будет отправлена в вынужденный отпуск.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделит $10 млн в качестве помощи Военно-морским силам Украины после "опасной эскалации со стороны России" в Керченском проливе.

"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", - сообщила пресс-служба Госдепа.