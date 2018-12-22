США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Вашингтон выделит $10 млн в качестве помощи Военно-морским силам Украины после "опасной эскалации со стороны России" в Керченском проливе.

Как сообщил спикер Госдепа Роберта Палладино, транш предварительно должен быть ободрен Конгрессом.

Отмечается, что средства предназначены для увеличения военно-морского потенциала Киева.

"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", - приводит слова Палладино пресс-служба Госдепа.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.