В Москве озвучили надежды по поводу смены власти в Украине

Сергей Лавров хочет видеть у власти в Украине людей, которые будут отвечать требованиям РФ / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется увидеть после выборов у власти в Украине "адекватных" управленцев.

"Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности", - цитирует дипломата российское МИД.

По словам Лаврова, Россия никогда не стремилась и не собирается предпринимать односторонних шагов по разрыву отношений с Украиной.

Глава российского МИДа не стал комментировать основных кандидатов на пост президента Украины, отметив, что РФ не может не беспокоить обстановка, в которой идет подготовка к этим выборам. Он заявил, что предвыборная кампания проходит с "насаждаемой сверху русофобией".

Напомним, ранее Лавров заявлял, что Россия не собирается признавать независимость террористических "республик" "ДНР" и "ЛНР", оправдывая себя тем, что из-за этого шага она может потерять всю Украину.