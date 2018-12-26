"Дрыгающего ногами" Путина заподозрили в желании справить естественную нужду

Президент России Владимир Путин / Reuters

В Сети заподозрили президента РФ Владимира Путина в "сильном желании справить естественную нужду" во время его встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

К такому выводу пользователи пришли, анализируя поведение российского президента на встрече, в частности его телодвижения.

На записи со встречи видно, что Путин, крепко держась одной рукой за ручку кресла, сучит ногами, что, по мнению пользователей, могло свидетельствовать о его желании посетить туалетную комнату.

"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, и будет дана возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - сказал хозяин россиян в ходе встречи, которая продолжилась в закрытом режиме.

В комментариях к видео пользователи пишут:

забыл анальные шарики достать из *опы﻿

У плешивого ган*она ломка.﻿

....срать хочет?﻿

у солнцеликого геморой….﻿

Обратите внимание как карлик старательно задирает носки ботинок чтобы показать что без пынеходов, что это у него типа привычка, а не от того что всё время бегает на копытцах и сухожилия болят. Вот гнида брехливая...﻿

Хочет сцать!

Пукнул и вонь разгоняет.﻿

Йому просто сумно . коли він не лакає чиюсь кров .﻿

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.

В частности, претензии Минска обусловлены планами Москвы провести налоговый маневр - поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Минфин Беларуси считает, что из-за этого в 2019 году Минск потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, за шесть лет потери составят около $10 млрд.