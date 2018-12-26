"Дрыгающего ногами" Путина заподозрили в желании справить естественную нужду

На записи со встречи видно, что Путин, крепко держась одной рукой за ручку кресла, сучит ногами.
В Сети заподозрили президента РФ Владимира Путина в "сильном желании справить естественную нужду" во время его встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К такому выводу пользователи пришли, анализируя поведение российского президента на встрече, в частности его телодвижения.
На записи со встречи видно, что Путин, крепко держась одной рукой за ручку кресла, сучит ногами, что, по мнению пользователей, могло свидетельствовать о его желании посетить туалетную комнату.
"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, и будет дана возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - сказал хозяин россиян в ходе встречи, которая продолжилась в закрытом режиме.
В комментариях к видео пользователи пишут:
забыл анальные шарики достать из *опы
У плешивого ган*она ломка.
....срать хочет?
у солнцеликого геморой….
Обратите внимание как карлик старательно задирает носки ботинок чтобы показать что без пынеходов, что это у него типа привычка, а не от того что всё время бегает на копытцах и сухожилия болят. Вот гнида брехливая...
Хочет сцать!
Пукнул и вонь разгоняет.
Йому просто сумно . коли він не лакає чиюсь кров .
Ранее сообщалось, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.
В частности, претензии Минска обусловлены планами Москвы провести налоговый маневр - поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Минфин Беларуси считает, что из-за этого в 2019 году Минск потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, за шесть лет потери составят около $10 млрд.