Россияне попросили у Генпрокуратуры помощи по делу против Авакова - СМИ

Арсен Аваков / mvs.gov.ua

Генпрокуратура РФ в сентябре 2018-го направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи - для расследования уголовного дела против главы МВД Арсена Авакова.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Левый берег" со ссылкой на собственные источники в пресс-службе ГПУ.

Читайте также"Угроза гибридной войны": Аваков предупредил об опасности избрания генерала РФ главой ИнтерполаВ запросе о правовой помощи Генпрокуратуру просят сообщить о расследовании "фактов воспрепятствования участию российских граждан в выборах президента РФ" в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и предоставить копии материалов.

Кроме того, россияне попросили дать информацию и копии документов Авакова - сведения о гражданстве и выдаче паспорта Украины, данные о составе семьи, об образовании, о месте работы, трудовую книжку, служебную характеристику и т.д.

Напомним, уголовное дело против главы МВД Украины в России открыли в апреле 2018-года. Оно касается решения ведомства не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России, состоявшихся 18 марта 2018-го.