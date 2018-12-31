Политолог объяснил, как по России ударил "уход" Украины

Россия без Украины — Московское царство, полагает эксперт / УНИАН

Российский политолог Андрей Окара считает, что Российская Федерация без Украины является Московским царством.

Потеряв украинское государство, Россия ушла назад в историческом и в геополитическом плане, рассказал эксперт в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, РФ плюс Украина — "это всегда была основа для империи, хоть Российской империи, хоть СССР".

"…А Россия без Украины, когда Украина превратилась… во врага и недоброжелателя России, вот Россия минус Украина — это Московское царство и это уход назад и в историческом плане, и в геополитическом плане. Это все большая и большая изоляция", — заявил аналитик.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.