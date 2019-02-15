В России обвинили в педофилии создателя яда Новичок

Углев заявил, что его обвинили не только в педофилии, но еще и в пиаре / Фото: Вконтакте/Владимир Углев

В российской Анапе химика Владимира Углева, который рассказал журналистам о создании отравляющего вещества Новичок, обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Как сообщает Радио свобода, неизвестные расклеили по городу с его фотографией, домашним адресом, рассказом о том, что Углев знакомится со школьниками и дарит им игрушки, а также призывом "знать педофила в лицо".

"Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третью листовку снял у нашего магазина, не знаю сколько их еще", - пожаловался Углев журналистам.

Химик рассказал, что вскоре ему позвонили из прокуратуры Краснодарского края, а позже к нему домой приехали полицейские из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями против детей.

"Сегодня я ездил в МВД, с меня взяли отпечатки пальцев и сняли отпечатки пальцев с этой листовки, чтобы "проверить, не сам ли я себя пиарю", - рассказал ученый.

/ Фото: Радио Свобода

Напомним, Углев стал известен после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ученый дал несколько интервью российским и зарубежным СМИ, в которых рассказал о том, когда и как с его участием разрабатывалось отравляющее вещество Новичок.

Как ранее сообщалось, ранее в Анапе Углева сбил на пешеходном переходе автомобиль.