"Для Кремля однозначно лучше": у Путина признались, кого хотят видеть президентом Украины

У Путина признались, кого хотят видеть президентом Украины / Униан

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины при нынешнем украинском президенте Петре Порошенко однозначно лучше не станут.

"Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины... можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем (президенте Украины — ред.) лучше быть не может", — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли человек среди нынешних кандидатов в президенты Украины, при котором могли бы улучшиться отношения двух стран.

Читайте такжеДжемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкойПо его словам, российская сторона будет и дальше следить за ситуацией в Украине.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы… был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира", — цитирует Пескова РИА Новости заключил Песков.

Ранее Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински, опубликовано видео. Глава РФ поучаствовал в мероприятиях, посвященных пятилетию со дня аннексии Крыма.

Позднее Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму. Глава государства ответил резким отказом на призыв главы Кремля к диалогу.

В свою очередь у Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым. В МИД России пожаловались на "визовую дискриминацию" жителей полуострова.