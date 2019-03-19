"Для Кремля однозначно лучше": у Путина признались, кого хотят видеть президентом Украины

Порошенко на эту роль не подходит, повторил Песков посыл своего шефа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины при нынешнем украинском президенте Петре Порошенко однозначно лучше не станут.
"Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины... можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем (президенте Украины — ред.) лучше быть не может", — заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли человек среди нынешних кандидатов в президенты Украины, при котором могли бы улучшиться отношения двух стран.
Читайте такжеДжемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкойПо его словам, российская сторона будет и дальше следить за ситуацией в Украине.
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы… был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира", — цитирует Пескова РИА Новости заключил Песков.
Ранее Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински, опубликовано видео. Глава РФ поучаствовал в мероприятиях, посвященных пятилетию со дня аннексии Крыма.
Позднее Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму. Глава государства ответил резким отказом на призыв главы Кремля к диалогу.
В свою очередь у Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым. В МИД России пожаловались на "визовую дискриминацию" жителей полуострова.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.