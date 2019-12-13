"Х*евый отдых": пляжи заполонили рыбы-пенисы - фото и видео

Пресловутые рыбы-пенисы /instagram/baynaturemagazine/

В городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) после шторма пляжи на несколько километров оказались усеяны рыбами-пенисами.

Как сообщается портал Science Alert, горожане увидели как песок был густо усеян чем-то, крайне напоминающим пульсирующие розовые пенисы.

"Я и не подозревал, что это такое .... Это простиралось на две мили", - рассказал местный житель Дэвид Форд.

По словам ихтилогов, такие рыбы поименованы наукой как урехис-однопоясковый. Длина этих созданий достигает порой 25 сантиметров. Свои норы они строят из песка и грязи, куда регулярно погружаются. Тогда их организмы принимают гораздо более безопасную для них U-образную форму.

Однако, после сильных штормов их обычно массово выносит на берега.

Напомним, ранее мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного, 10-дюймового (около 25 сантиметров) пениса. До этого в Китае врачи извлекли из пениса пациента горсть шариков - ровно двадцать штук.



