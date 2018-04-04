В России горел еще один торговый центр. Есть пострадавшие

Спустя полторы недели после масштабного пожара в Кемерово в России горел новый торговый центр – на этот раз на востоке Москвы. Огнем был охвачен четырехэтажный ТЦ "Персей для детей".

"В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сообщили в МЧС Москвы.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что есть пострадавшие. По словам информированного источника, из ТЦ выведено порядка 300 человек.

Пожару присвоили повышенную категорию сложности.

Пострадавшие и жертва

По данным на 13.40, открытое горение ликвидировано. Об этом пишет ТАСС. По их данным, пострадали при пожаре двое. "При тушении пожара пострадал один пожарный и один гражданский", – рассказал собеседник агентства.

Позднее пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи. "Спасти его не удалось", — сказано в сообщении.

По данным агентства, пожар к настоящему моменту ликвидирован на площади 80 кв. м.

Причина возникновения пожара

Как пишет "Интерфакс", пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже.

И снова ПОЖАР.Москва тц "Персей для детей" ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE — БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.

Напомним, Следком РФ обнародовал первые выводы о пожаре в Кемерово. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.