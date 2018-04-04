В России отреагировали на задержание российского судна из Крыма

В связи с задержанием российского судна "Норд" временному поверенному в делах Украины в Москве была вручена нота с решительным протестом.

Как рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия указала украинской стороне на то, что "экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников".

"Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" его законному владельцу и недопущению аналогичных провокаций в будущем", — цитирует ее RT.

Напомним, шедшее под российским флагом судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Ранее Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.