Западные СМИ узнали, когда США могут наказать санкциями близких к Путину олигархов

Власти США могут ввести дополнительные санкции против Российской Федерации в пятницу, 6 апреля.

Ограничительные меры являются экономическими и направлены на олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным Fox News, администрация президента Штатов Дональда Трампа планирует наказать ряд россиян в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в прошедшие в стране выборы.

"Санкции… являются своеобразным продолжением решения США от 15 марта о введении санкций против 19 человек и пяти структур, в том числе российских спецслужб, за кибератаки, продолжающиеся не менее двух лет", — сообщило Reuters, ссылаясь на источники.

Напомним, 15 марта министерство финансов США расширило санкции против России в соответствии с законом о противодействии противникам Штатов при помощи санкций (CAATSA). В санкционный список попали 14 физлиц и одна компания.