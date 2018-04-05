В России уже идет гражданская война — журналист

Российский журналист Александр Сотник считает, что в РФ уже идет гражданская война, "ее ведут граждане "советской" национальности, ведут против всех остальных".

Гражданское противостояние идет не только в России, написал он на своей странице в Facebook.

"Брежнев (Леонид Брежнев, занимал высшие руководящие должности в СССР — Ред.) не солгал: "... Это — общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей — советский народ....", — отметил автор.

Сотник подчеркнул, что "отношения, действительно, были зрелыми: "ты мне — я тебе", "не подмажешь — не поедешь", "не жили богато — и н*хрен начинать", и так — до бесконечности".

"С 7 октября 1977 г. термин "общность советских людей" был закреплен юридически. С одной стороны, он размывал национально-культурные слои, с другой — являлся "миной замедленного действия", которая рванула в конце 80-х — начале 90-х гг.", — добавил аналитик.

По его мнению, "эта проблема давала о себе знать и все последующие годы, но после заявления Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) о "величайшей геополитической катастрофе ХХ века" (назвал так распад Советского Союза — Ред.) стало понятно, что все только начинается".

"Советские" берут реванш. И они прорвались по всем направлениям: в Америке и Европе, странах Балтии и Украине. Люди "советской национальности" разбросаны по всему миру. Их невозможно перекодировать: "код совка" не поддается", — считает журналист.

"При этом, что удивительно: из условного Бруклина они ни при каких условиях не захотят вернуться в условный СССР конца 70-х годов. Их ностальгия — это самодостаточный процесс. Им нужна, собственно, именно она, а не возрожденный СССР. Так вышедшие на "дембель" с грустью вспоминают ублюдочную армию. Так освободившиеся заключенные с тоской в глазах вспоминают "родной барак" и сокамерников...", — написал он.

"Путинизм сбивает их в стайки — как виртуальные, так и вполне реальные. Все эти "Фронты", "НОДы", "Новороссии" и прочие фашистские организации, освященные лубянским православием (на Лубянке в Москве находилось основное зданием органов госбезопасности Советского Союза, сейчас оно входит в комплекс зданий Федеральной службы безопасности России — Ред.), вооруженные казачьими шашками — передовые отряды "советской армии". И она наступает", — предупредил Сотник.

"Я уже не раз говорил: можно сколь угодно громко называть войну "гибридной". Дескать, гибридная — не совсем война. Но смерть гибридной не бывает. Она всегда настоящая, она, если приходит — то всерьез и навечно. Эта война уже идет. И принесет еще немало горя — как соседям России, так и ей самой", — полагает журналист.

Ранее бывший глава украинского Министерства иностранных дел, руководитель Центра исследований России, дипломат Владимир Огрызко говорил, что если Запад втянет РФ в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и пяти-десяти лет, как от страны останутся только воспоминания.