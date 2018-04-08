Племянница Скрипаля прокомментировала информацию о работе на российские спецслужбы

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, заявила, что не сотрудничает с спецслужбами России.

В комментарии британскому ресурсу The Sunday Telegraph россиянка заявила, что готова прилететь в Британию и дать любые разъяснения Скотланд-Ярду.

"Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то пусть они это докажут. Приведите мне хотя бы одно доказательство", - заявила она.

Виктория Скрипаль сказала журналистам, что готова дать британским правоохранителям любые разъяснения, которые их интересуют.

Женщина добавила, что до инцидента с отравлением она общалась со своей сестрой Юлией крайне редко, преимущественно переписывалась в социальных сетях.

Напомним, британские власти сообщили племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля об отказе предоставления ей въездной визы.