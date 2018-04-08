На Формуле-1 гонщик Райкконен при резком старте сломал ногу механику: видео

Во время Гран-при Бахрейна пилот команды "Ферари" Кими Райкконен совершил неудачный старт, выехав раньше из бокса после замены колес.

"Я поехал, когда увидел зелёный свет. Я не вижу, что происходит сзади. К сожалению, механик получил травму. Моя работа - ехать, когда меняется сигнал светофора. Больше я ничего не знаю. Надеюсь, он в порядке. Мы не закончили гонку, и это плохо. Но такое, к сожалению, случается", - приводит слова Райкконена Sky Sports.

На видео, опубликованном в YouTube видно, что гонщик резко отъехал и зацепил механика, который не успел отойти от колеса болида.

В связи с неприятным инцидентом Райкконен вынужден был сойти с гонки, хотя изначально считался одним из фаворитов.

У механика медики диагностировали переломы голени и малоберцовой кости.

Гран-при Бахрейна выиграл гонщик из Финляндии Себастьян Феттель.

Напомним, девушка гонщика Формулы-1 Дженсона Баттона Бриттни Уорд на своей странице в Instagram вспомнила одну из фотосессий для глянцевого журнала, где она позировала полностью обнаженной.