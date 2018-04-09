Лидеры венгерской оппозиции подали в отставку после выборов

В Венгрии лидеры партий , занявших, по предварительным данным, второе, третье и пятое места на парламентских выборах 8 апреля, подали в отставку.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство Reuters.

Первым о своем решении уйти в отставку заявил лидер оппозиционной партии "Йоббик" Габор Вона.

"Целью Йоббика было победить на выборах и внести изменения в правительстве. Эта цель не была достигнута", – заявил политик.

Кроме того, об уходе в отставку заявили все руководители "Венгерской социалистической партии" и со-председатель партии "Политика может быть другой" Хадхази Акош.



Напомним, по предварительным результатам состоявшихся накануне выборов в парламент Венгрии победу одержала правящая партия "Венгерский гражданский союз", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном.