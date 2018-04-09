Дело об отравлении Скрипаля: Россияне угрожают опубликовать переписку Терезы Мэй

Официальная Москва планирует обнародовать переписку нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй - периода, когда она была главой МВД Соединенного Королевства.

С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщает агентство "РИА Новости".

По его словам, в переписке в том числе говорится об обстоятельствах, связанным с отравлением в городе Солсбери бывшего разведчика ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Карапетян также сообщил, что Генпрокуратура предоставит копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с британским МВД, в том числе и Терезой Мэй "в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел".

Напомним, ранее британские СМИ сообщали о том, что Скрипаль готов к даче показаний.